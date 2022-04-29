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Российский губернатор сообщил о минометном обстреле со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз сообщил о минометном обстреле ВСУ погрануправления ФСБ

Фото: Павел Бедняков / Globallookpress.com

Отделение пограничного управления ФСБ подверглось минометному обстрелу со стороны Украины в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что отделение погрануправления находится в поселке городского типа Белая Березка в Трубчевском районе. В результате обстрела никто не пострадал.

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Как соообщил Богомаз, из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены сети водо- и электроснабжения — сотрудники экстренных служб уже восстановили их. Также по этой причине в российском регионе на кладбище упало дерево, добавил губернатор.

В пятницу, 29 апреля, минометному обстрелу ВСУ также подвергся погранпункт в селе Крупец Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, инцидент произошел в восемь утра, жертв и разрушений нет.

В Брянской области до 10 мая действует повышенный уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый (повышенный) уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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