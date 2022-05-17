Заведено дело после обстрела белгородского села со стороны Украины

СКР возбудил дело о покушении на убийство после обстрела ВСУ белгородского села Середа

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела украинскими силовыми структурами села Середа в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье о покушении на убийство. По данным следствия, ранним утром 15 мая украинские военнослужащие произвели выстрел из системы залпового огня по объектам гражданской инфраструктуры с целью убийства мирных жителей. В результате чего был ранен один человек.

Следователи назначили необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастных к обстрелу лиц из числа украинских силовиков.

Ранее 17 мая председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела поселка Середа Вооруженными силами Украины (ВСУ).