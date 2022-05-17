Психиатр рассказал о главной причине несчастной жизни

Психиатр Дмитриос Цатрис рассказал, что стремление достигать новые цели ухудшает жизнь

Практикующий психиатр и доктор медицинских наук Дмитриос Цатрис рассказал, как усмирить свои желания и начать радоваться тому, что есть. В статье для Psychology Today он объяснил, как стремление к достижению целей ухудшает психическое благополучие, и почему «достигаторство» становится одной из главных причин несчастной жизни.

Цатрис замечает, что желание постоянно достигать большего подобно инстинкту, который достался человеку от предков. «Мы не созданы, чтобы довольствоваться тем, что имеем. Мы инстинктивно хотим большего. Именно это и помогало нашим предкам запасаться большим количеством пищи, чтобы пережить голодные времена», — объяснил он.

Несмотря на смену времен и условий жизни, по словам психиатра, люди все также стремятся достигать больше необходимого, только теперь для выживания не в дикой природе, а в обществе: «Сегодня мы беспокоимся о том, чтобы заработать больше денег, купить новый дом, набрать больше подписчиков в социальных сетях и угодить как можно большему количеству людей».

Данное явление, по словам эксперта, мешает человеку получать удовлетворение от уже имеющегося в настоящем и в итоге провоцирует тревогу и только ухудшает качество жизни. Цатрис поделился рекомендациями, которые помогут обрести радость и чувствовать себя счастливым в моменте.

Во-первых, Цатрис рекомендует реалистично оценивать обстоятельства и проанализировать личные ожидания на их адекватное соответствие реальности: если цель недостижима, то и получить удовлетворение от нее не получится.

Во-вторых, психиатр советует не ориентироваться на успехи в жизни других людей и правильно расставлять приоритеты. Он замечает, что человек обычно имеет несколько социальных ролей, поэтому, исполняя роль только хорошего работника, можно быстро лишиться роли заботливого супруга или лучшего сына своей матери.

Кроме того, в перерывах между достижениями новых целей Цатрис рекомендует наблюдать и ценить небольшие вещи, которые действительно делают жизнь лучше. «Наша повседневная жизнь наполнена бесчисленными возможностями обрести удовлетворение. Это может быть пение птиц солнечным утром, смех с любимым человеком или наслаждение несколькими минутами тишины в конце напряженного дня. Главное — присутствовать в моменте, чтобы насладиться ими», — заключил он.

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