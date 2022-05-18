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В ДНР сообщили о сдаче в плен еще 785 военных ВСУ с «Азовстали»

Представитель ДНР Ходаковский заявил о сдаче в плен еще 785 военных ВСУ с «Азовстали»

Фото: V Ictor / XinHua / Global Look Press

Еще 785 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен за последние сутки. Об этом сообщил основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram.

«Итого через наш участок на сегодня — 785 человек», — констатировал представитель ДНР.

Утром 18 мая Ходаковский сообщал, что в плен сдались 600 украинских военных с «Азовстали». В свою очередь, журналист ВГТРК Александр Сладков рассказал, что к моменту сдачи в плен на территории завода находились свыше 2500 человек. 804 из них — бойцы украинского батальона «Азов». 404 человека получили ранения.

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Марина Совина
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