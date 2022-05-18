Рок-группа «Би-2» перенесла семь концертов после отмены выступлений в Омске и Петербурге

Российская рок-группа «Би-2» перенесла семь концертов летнего тура по России — это случилось после отмены их выступлений в Омске и Санкт-Петербурге. О переносе сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года. Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — говорится в публикации.

28 апреля стало известно, что группа «Би-2» внезапно отменила концерт в Омске. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.

Музыканты в свою очередь рассказали, что для каждого шоу выстраивают вокруг сцены черный «кабинет», который считают неотъемлемой частью сценографии. По их словам, администрация площадки начала разбирать их декорации, а затем заблокировала вход для зрителей и выставила дополнительную охрану.

Ранее в Санкт-Петербурге также перенесли спектакль «Письма и песни», в котором участвуют «Квартет И» и «Би-2». Организаторы не уточнили причину переноса.