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В предполагаемом снимке снежного человека с Google Maps узнали тещу

Daily Star: пользователь Reddit узнал тещу в предполагаемом изображении снежного человека

Изображение: скриншот Google Maps / Reddit

Пользователи Reddit поспорили из-за предполагаемого снимка снежного человека, замеченного одним из них на Google Maps. На дискуссию обратило внимание издание Daily Star.

Один из пользователей Reddit заявил, что обнаружил на Google Maps убедительное доказательство существования бигфута. Он приложил к своему посту снимок холма, на который поднимается одинокая фигура, напоминающая стереотипные изображения снежного человека.

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Пользователи Reddit поставили под вопрос подлинность фотографии. «Ха, и какие это координаты?» — написал один из них. Другой принялся настаивать, что узнал в снежном человеке свою тещу.

Ранее сообщалось, что странное существо, напоминающее снежного человека, напугало жителей канадской провинции Британская Колумбия. Они ехали на автомобиле и увидели огромную фигуру на обочине.

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Алиса Дмитриева
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