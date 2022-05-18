Совбез заявил о 400 биолабораториях США по всему миру

Замсекретаря СБ Венедиктов заявил о 400 биолабораториях США по всему миру

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов оценил размер сети американских биолабораторий по всему миру. По его словам, она включает свыше 400 объектов, передает РИА Новости.

«Все исследования [фюрера Третьего рейха Адольфа] Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки. Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества», — заявил он, уточнив, что подразумевает в первую очередь закрытые биолаборатории Соединенных Штатов.

По его словам, при совмещении двух карт — мест расположения биолабораторий и выявленных Россией зон появления новых эпидемических угроз — возникают «подозрительные совпадения».

Ранее 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что целью создания биологических лабораторий США, которые находятся на постсоветском пространстве, является сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов.

