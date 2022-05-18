Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Совбез заявил о 400 биолабораториях США по всему миру

Замсекретаря СБ Венедиктов заявил о 400 биолабораториях США по всему миру

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов оценил размер сети американских биолабораторий по всему миру. По его словам, она включает свыше 400 объектов, передает РИА Новости.

«Все исследования [фюрера Третьего рейха Адольфа] Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки. Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества», — заявил он, уточнив, что подразумевает в первую очередь закрытые биолаборатории Соединенных Штатов.

По его словам, при совмещении двух карт — мест расположения биолабораторий и выявленных Россией зон появления новых эпидемических угроз — возникают «подозрительные совпадения».

Ранее 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что целью создания биологических лабораторий США, которые находятся на постсоветском пространстве, является сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шестой пакет санкций против России заблокирован
Минобороны показало видео из больницы Новоазовска с украинскими военнопленными
В Риге переименовали Московский сад
Россия пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Япония одобрила план по сливу радиоактивной воды в море
В российском городе домашняя собака насмерть загрызла ребенка
Захарова рассказала о военно-биологической активности на Украине
Названы причины акций протеста армянской оппозиции
Совбез России обвинил ЦРУ в изображении голода в СССР «украинским холокостом»
Жителей Подмосковья предупредили о майских заморозках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.