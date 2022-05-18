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Советский фотограф назвал особенность жизни в Нью-Йорке

Фотограф Сергей Борисов рассказал, что для жизни в Нью-Йорке необходим определенный доход

Фото: Patrick Tomasso / Unsplash

Известный советский и российский фотограф Сергей Борисов отметил, что для жизни в Нью-Йорке необходимо иметь определенный уровень дохода. Особенность жизни в мегаполисе он назвал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Борисова попросили определить преимущество Москвы перед другими городами. По словам фотографа, он сразу посчитал Нью-Йорк мировой столицей, как только туда приехал. Однако Борисов заметил, что подобное определение относится к кварталу Нижний Манхэттен.

Борисов заявил, что, если бы не Москва, то он выбрал бы для жизни Нью-Йорк, но для этого ему необходимы деньги и работа. «Для жизни Нью-Йорк лучше, чем Москва, но, правда, чтобы жить там, надо иметь соответствующие доходы», — объяснил фотограф.

В августе 2021 года российская актриса Ольга Кабо рассказала, что Нью-Йорк произвел на нее подавляющее впечатление. Она отметила, что чувствовала себя некомфортно из-за высотных зданий, из-за чего ей приходилось съеживаться.

Нина Ташевская
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