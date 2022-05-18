Врачи назвали снижающий риск развития диабета напиток

Врачи Продеус и Гандельман назвали чай пуэр напитком, снижающим риск диабета

Врач-иммунолог Андрей Продеус и врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали напиток, употребление которого снижает риск развития сахарного диабета. Специалисты заявили, что таким свойством обладает чай пуэр. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам медиков, чай пуэр содержит полифенолы — антиоксиданты, которые повышают чувствительность к инсулину. «Эту функция помогает нам снизить риски диабета», — пояснил Продеус. Полифенолы способствуют вхождению сахара в клетки, соотвественно, сахар в крови снижается, добавил Гандельман.

Врачи подчеркнули, что при употреблении напитка повреждающее влияние сахара на сосуды резко уменьшается. «Это предупреждает инсульт, слепоту, инфаркты, почечную недостаточность и потерю конечностей», — заключил Гандельман.

Ранее ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее соведущие Герман Гандельман и Андрей Продеус назвали неочевидные симптомы сахарного диабета. Они заявили, что об этом недуге может свидетельствовать сухость в горле, частое мочеиспускание и неконтролируемый аппетит.