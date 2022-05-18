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Названо условие для спада доллара и евро

Аналитик Тузов допустил спад доллара и евро при переходе стран на торговлю в нацвалютах

Фото: PIxabay

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что сейчас доллар используют повсеместно в глобальных расчетах. В беседе с агентством «Прайм» эксперт рассказал, когда эта ситуация может измениться.

Аналитик объяснил, что в долларах торгуются мировые ресурсы и осуществляется большинство торговых операций. Он назвал условие для спада доллара и евро и допустил, что это произойдет при переходе стран на торговлю в нацвалютах.

По мнению Тузова, власти США сами способствуют уходу валюты из государств. С помощью «заморозки» золотовалютных резервов России они де-факто показали, что могут так же поступать и с ЗВР Китая и Индии.

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«Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро», — подчеркнул специалист.

Однако сейчас спад доллара и евро не выгоден. В ближайшие десять лет объем торговли в этих валютах может упасть с 76 до 50 процентов, заключил Тузов.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк назвал фактор, способный пошатнуть доллар. По его мнению, укрепление доллара к мировым валютам ослабнет из-за недостаточных статданных.

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Марина Совина
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