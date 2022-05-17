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Назван способный пошатнуть доллар фактор

Аналитик Миронюк: укрепление доллара к мировым валютам ослабнет из-за слабых статданных

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк назвал способный пошатнуть доллар фактор в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла «вселяют уверенность», что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5 процента на каждом из них. Аналитик пояснил, что это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. «Привлекательность доллара в операциях carry trade растет», — сказал он.

Миронюк добавил, что на руку доллару ослабление европейской валюты. Он подчеркнул, что глобально этот тренд продолжится, но возможны локальные отскоки. По его словам, ряд индикаторов свидетельствуют о том, что евро перепродан и, возможно, несколько отыграет потери. Эксперт добавил, что факторами в пользу коррекции доллара могут оказаться и слабые статданные, которые ожидаются до конца мая.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что по факту рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, и смысл текущих значений курса отличается от привычных в экономическом плане. В частности, укрепление рубля окажет незначительное влияние на цены в магазинах, поскольку главной проблемой остается не стоимость импорта, а невозможность поставки товара.

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Марина Совина
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