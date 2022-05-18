Названа причина банкротства российской «дочки» Google

Дочерняя компания Google в России станет банкротом из-за ареста счетов

Дочерняя компания Google в России станет банкротом из-за ареста счета организации. Такая причина называется в пресс-релизе компании, выдержки из которого приводит РБК.

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в компании, Google и дальше будет предоставлять россиянам бесплатные сервисы. В их числе — поисковая система, электронная почта, YouTube, «Google Карты», Google Play и другие.

Ранее стало известно о том, что дочерняя компания Google в России приняла решение начать процедуру банкротства. В тексте сообщения, размещенном на Федресурсе, говорится о планах обанкротить организацию в связи с тем, что она «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».