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Стало известно о планах обанкротить российскую «дочку» Google

Дочерняя компания Google в России приняла решение начать процедуру банкротства

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Дочерняя компания Google в России приняла решение начать процедуру банкротства. Об этом стало известно после появления соответствующей записи в Федресурсе (Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности).

В тексте сообщения, размещенном от имени генерального директора ООО «Гугл» Дэвида Мунро Снэддона, говорится о планах обанкротить российскую «дочку» Google в связи с тем, что компания «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». Формат заявления предполагает также, что организация, возможно, не готова в установленные сроки выплачивать зарплаты сотрудникам, а также производить обязательные платежи.

«ООО "Гугл" просит включить данное уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц», — резюмировали юристы организации.

Ранее российский суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей. Эти меры были приняты по иску, в котором НТВ требует обязать компанию разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube.

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Артур Галеев
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