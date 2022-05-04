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Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей

Арбитражный суд по заявлению НТВ арестовал активы Google на 500 миллионов рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы по заявлению телекомпании НТВ арестовал активы американской компании Google на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие российскому подразделению Google на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором НТВ требует обязать компанию разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube.

Ответчиками по делу также выступают головной офис Google и ирландское подразделение Google Ireland Limited. Третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор.

1 апреля Google выплатила российскому телеканалу «Царьград» один миллиард неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube. В пресс-службе канала отметили, что если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф в отношении корпорации будет составлять миллиарды долларов.

О том, что Google заблокировала YouTube-каналы НТВ в более чем 70 странах, стало известно 2 марта. Отмечалось, что YouTube-каналы больше недоступны для просмотра на территории Европы. Представители телеканала отметили, что команда НТВ на протяжении 14 лет работала над развитием своих аккаунтов, на которые было подписано около 17 миллионов человек.

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Асель Минбаева
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