Google выплатил «Царьграду» 1 миллиард рублей

Компания Google выплатила 1 миллиард рублей неустойки по иску «Царьграда»

Американская компания Google выплатила российскому телеканалу «Царьград» один миллиард неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу канала.

«"Царьград" получил от Google первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube», — рассказали представители телеканала и добавили, что изъятые средства будут направлены на поддержку спецоперации России на территории Украины.

Также в пресс-службе «Царьграда» отметили, что если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф в отношении корпорации будет составлять миллиарды долларов.

16 декабря сообщалось, что «Царьград» выиграл дело против Google о снятии блокировки с канала на YouTube. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий американской компании.

О блокировке YouTube-канала «Царьграда» стало известно в июле 2020 года. В редакции телеканала заявили, что не получали предупреждения от видеохостинга о нарушении правил. Также им не сообщили причины блокировки. Позднее в Google объяснили ограничение доступа к каналу тем, что учредитель «Царьграда», российский предприниматель Константин Малофеев, находится в санкционном списке США. В ответ НАО «Царьград медиа» подало иск, и в апреле 2021 года суд признал блокировку канала незаконной и потребовал обеспечить к нему доступ пользователей.