Телеканал «Царьград» выиграл дело против Google о разблокировке канала на YouTube. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря учредителя телеканала Валерия Рукобратского.

Суд также, по его словам, взыскал с компании судебную неустойку. Ее размер составил 100 тысяч рублей в день, при этом сумма будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно — при условии, что в течение девяти месяцев ее предельный размер не превысит одного миллиарда рублей, а за пределами девяти месяцев — без ограничений.

По словам Рукобратского, для российской судебной практики эта сумма стала беспрецедентной.

Ранее в ноябре эксперт назвал положительным прецедентом решение суда по иску зрителей «Царьграда» к Google. Компания проиграла апелляцию по двум искам от зрителей телеканала, которые требовали восстановить доступ к нему на YouTube. Сообщалось, что, если Google не разблокирует YouTube-аккаунт «Царьграда», то с 17 декабря суд отправит документы в Федеральную службу судебных приставов для процесса принудительного исполнения решения суда. Судебные приставы в таком случае могут наложить на компанию дополнительные штрафы или передать дело в правоохранительные органы.

YouTube заблокировал канал «Царьграда» летом 2020 года. Его владелец Константин Малофеев с 2014-го находится под санкциями США, Евросоюза и Канады. НАО «Царьград медиа» подало иск, и в конце апреля 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал обеспечить к нему доступ пользователей. В материалах дела сказано, что Google не объяснил причины блокировки.