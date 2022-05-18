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Диетолог предупредила о вреде искусственной икры

Врач Нечаева заявила, что молочная кислота в имитированной икре способна вызвать аллергию

Фото: Pixabay

Диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Нечаева предупредила о вреде имитированной икры. Ее слова приводит издание «Газета.Ru».

По словам Нечаевой, натуральные красители в искусственной икре часто заменяют более дешевыми химическими, что опасно для здоровья. Кроме того, в состав икры, отмечает врач, входит большое количество консервантов. «Поэтому лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт проходит пастеризацию», — заявила она.

В искусственной икре, продолжила врач, намного больше соли, чем в натуральной, что нарушает водно-солевой баланс в организме. «Скрытую угрозу представляют молочная и лимонная кислоты. Обе способны вызвать аллергическую реакцию», — заключает диетолог-эндокринолог.

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При выборе имитированной икры Нечаева призвала отказаться от вариантов с добавками: сливочным сыром или кремом, поскольку в них содержатся растительные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.

Ранее практикующий врач в области функциональной медицины Датук Ашкин Мохтар из Индии объяснил неожиданную пользу вегетарианства для здоровья и состояния планеты. По его словам, вегетарианцы меньше страдают от хронических заболеваний, поэтому он посоветовал всем переходить на растительное питание.

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Александра Лисица
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