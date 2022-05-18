На Западе призвали не давать Украине «ложных надежд»

Politico заявило о серьезных последствиях ложной риторики Запада о поддержке Украины

Интересы стран Запада и Украины не являются идентичными. Однако заявления государств о полной поддержке Украины дают ей «ложные надежды» и влекут за собой серьезные последствия, заявило издание Politico.

Авторы статьи, среди которых профессор Бирмингемского университета Патрик Портер, директор по политическим вопросам аналитического центра США Defense Priorities Бенджамин Фридман и старший научный сотрудник Института Катона Джастин Логан, заявили, что США и их партнерам в НАТО следует желать того, что делает Украина. Подобная стратегия является «политикой понятной, но опасной».

Поэтому эксперты призвали Запад отказаться от «ложной» риторики, поскольку она способна привести к ядерной войне.

«Они создают опасность того, что дадут Украине ложную надежду и затянут урегулирование кризиса. Нашу естественную симпатию к Украине не следует путать с полным совпадением интересов», — подчеркивается в материале.

