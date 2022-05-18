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Хуснуллин сообщил о продолжении работы Запорожской АЭС

Хуснуллин рассказал, что Запорожская АЭС продолжит работу с сохранением рабочих мест
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого российской стороной города Энергодар, продолжит работать, пишет РИА Новости.

При этом вице-премьер подчеркнул, что все рабочие места будут сохранены. По его словам, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях. Рубль, по мнению Хуснуллина, скоро заменит гривну.

«У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет», — рассказал он журналистам.

Также Хуснуллин отметил, что АЭС может наладить поставки электроэнергии на Украину, если та готова будет ее принимать и оплачивать.

Минобороны России объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС в феврале. Территория с электростанцией полностью охраняется.

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Варвара Кошечкина
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