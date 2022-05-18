В Китае заявили о «новой волне безумия» в НАТО

«Хуаньцю шибао» назвало вступление Финляндии и Швеции в НАТО «новой волной безумия»

Китайское издание «Хуаньцю шибао» прокомментировало планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО и заявило о новой волне безумия в альянсе. Цитаты из материала приводит РИА Новости.

Издание в Китае заявило о «новой волне безумия» НАТО, последствия которой придется устранять долго. По мнению авторов материала, с «расширением на север» или шестым «расширением на восток» альянса Запад оказывает наибольшее давление на Россию, чем когда-либо. Журналисты назвали Финляндию и Швецию нейтральными странами, чье вступление в НАТО вызовет более серьезное сжатие стратегического пространства России и ее вытеснение из Европы.