Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае заявили о «новой волне безумия» в НАТО

«Хуаньцю шибао» назвало вступление Финляндии и Швеции в НАТО «новой волной безумия»

Фото: PIxabay

Китайское издание «Хуаньцю шибао» прокомментировало планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО и заявило о новой волне безумия в альянсе. Цитаты из материала приводит РИА Новости.

Издание в Китае заявило о «новой волне безумия» НАТО, последствия которой придется устранять долго. По мнению авторов материала, с «расширением на север» или шестым «расширением на восток» альянса Запад оказывает наибольшее давление на Россию, чем когда-либо. Журналисты назвали Финляндию и Швецию нейтральными странами, чье вступление в НАТО вызовет более серьезное сжатие стратегического пространства России и ее вытеснение из Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией
Евросоюз предложил отдать попавшие под санкции активы для восстановления Украины
В Китае заявили о «новой волне безумия» в НАТО
Главный кардиолог Москвы назвала показатели опасного давления
Юрист объяснила порядок платы по кредиту при уходе банка из России
Уход западных компаний назвали неопасным для Китая
Нынешних европейских политиков назвали «политическим детским садом»
На Западе призвали не давать Украине «ложных надежд»
Китайцы назвали Россию самой близкой страной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.