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Россиянам придется выплачивать ипотеку вдвое дольше

Эксперт Чернов заявил, что подорожание ипотеки приведет к удвоению срока погашения

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Подорожание ипотеки и падение доходов населения приведут к увеличению среднего срока погашения жилищных кредитов. О том, что россиянам придется выплачивать ипотеку вдвое дольше, предупредил аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Владимир Чернов, его слова передает «РИА Новости».

Сейчас граждане в среднем берут ипотеку на 22 года, но стараются погасить ее за семь-девять лет. По разным данным, реальный средний срок погашения составляет шесть-семь лет или три с половиной года. Чернов считает, что в текущих условиях многие не смогут выплачивать кредит с существенным опережением. Он оценивает будущие средние сроки выплаты ипотеки в 14-16 лет.

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О росте фактического срока погашения также предупредил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. По его словам, россияне будут выплачивать кредиты дольше в том числе из-за стремления сохранить прежний ежемесячный платеж. Например, взятый под 9 процентов годовых кредит на пять миллионов рублей можно было выплатить за 11 лет по 59,8 тысячи рублей в месяц, однако при ставке в 14 процентов с тем же ежемесячным платежом ипотеку удастся погасить только за 27 лет.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» зафиксировало сокращение объема выдачи жилищных кредитов в России на 75 процентов. По данным экспертов, такая динамика не наблюдалась во время пандемии — в апреле 2020 года объем выдачи сократился только на 43 процента.

Александра Качан
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