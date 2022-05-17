Россияне отвернулись от ипотеки

В апреле 2022 года выдача ипотеки в России снизилась на 75 процентов

В апреле 20222 года в России на 75 процентов сократился объем выдачи кредитов на жилье. О том, что россияне фактически отвернулись от ипотеки, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», сообщает РБК.

В четвертом месяце текущего года банки одобрили 37,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 130,5 миллиарда рублей. Показатель существенно снизился в сравнении с мартом, когда сумма достигла 529,3 миллиарда рублей. По данным экспертов бюро, подобной динамики не было во время пандемии коронавируса — в апреле 2020 года объем выдачи сократился на 43 процента.

Резкое снижение выдачи ипотеки подтвердили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, в апреле выдача сократилась на 60,7 процента в сравнении с мартом и на 62,7 процента — по отношению к февралю. В бюро также заметили уменьшение количества обращения за ипотечными кредитами. В апреле показатель упал на 40,8 процента в сравнении с мартом.

В апреле директор департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков заявил, что долю ипотечных покупателей на российском рынке жилья тогда составляли только те, кто успел получить одобрение по старым ставкам. Новых клиентов, готовых взять ипотеку под 18 и более процентов, не оказалось.