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Россияне отвернулись от ипотеки

Эксперт по недвижимости Кочетков заявил о резком сокращении доли ипотечных сделок в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Долю ипотечных покупателей на российском рынке жилья в настоящее время составляют только те, кто успел получить одобрение по старым ставкам, рассказал «Ленте.ру» директор департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков. По его словам, новых клиентов, готовых взять ипотеку под 18 и более процентов, нет.

«Доля ипотечных сделок сократилась более чем в пять раз и стремится к нулю, — посетовал эксперт. — Все взяли паузу и ждут решение правительства по поддержки отрасли. Конечно, при появлении программы льготной ипотеки по ставке, например, в 5 процентов, доля таких сделок снова начнет нарастать, но к показателям предыдущих периодов в ближайшее время вряд ли может вернуться».

Кочетков отметил, что сотни компаний резко прекратили свою деятельность на российской территории, следовательно, колоссальное количество людей остались без работы. «Кроме того, те, кто работает без индексации зарплаты, пока не будут смотреть в сторону ипотеки», — заявил специалист. Подробнее о том, сколько сейчас стоит ипотека и кому еще доступны низкие ставки, — в материале «Ленты.ру».

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Нина Ташевская
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