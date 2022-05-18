Бориса Джонсона уличили в уклонении от помощи домохозяйствам на фоне инфляции

Sky News: Борис Джонсон уклоняется от помощи домохозяйствам на фоне рекордной инфляции

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кейр Стармер уличил премьер-министра страны Бориса Джонсона в уклонении от помощи домохозяйствам, испытывающим трудности на фоне рекордной инфляции. Об этом сообщает Sky News.

По словам политика, Джонсон не понимает, через что проходят работающие семьи в условиях кризиса. Он призвал главу кабмина принять план лейбористов, предлагающих ввести налог на непредвиденную прибыль для нефтегазовых компаний, чтобы помочь гражданам на фоне роста счетов за электроэнергию.

«Пока он (Джонсон — прим. «Ленты.ру») колеблется, британские домохозяйства получают дополнительные 53 миллиона фунтов стерлингов на свои счета за электроэнергию каждый божий день», — напомнил Стармер.

Ранее сообщалось, что британцам предрекли рекордное за всю историю наблюдений сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента. По данным Bloomberg, траты среднего домохозяйства в Великобритании достигнут 2370 фунтов (2,9 тысячи долларов) в 2022 году из-за резкого роста цен.