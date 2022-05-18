Кадыров охарактеризовал отношения с Песковым

Глава Чечни Кадыров признался, что не всегда соглашается с высказываниями Пескова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не всегда соглашается с высказываниями официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. В то же время, характеризуя отношения с пресс-секретарем президента России, политик подчеркнул, что они дружат семьями. Об этом он рассказал в среду, 18 мая, на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», трансляция которого ведется на странице организации во «ВКонтакте».

Глава Чечни пояснил, что всегда находится на связи с представителем Кремля. «Бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания», — сказал Кадыров в ходе выступления на просветительском марафоне.

Накануне пресс-секретарь российского президента назвал критику главы Чечни в свой адрес дружеской. Песков также подчеркнул, что состоит в очень добрых отношениях с Рамзаном Кадыровым.

Заочный спор между главой Чечни и пресс-секретарем Владимира Путина возник из-за оценки позиции телеведущего Ивана Урганта, покидавшего Россию. По мнению Пескова, несмотря на отъезд из страны юморист остается настоящим патриотом, эту оценку не разделил Кадыров.

Чеченский глава упрекнул Пескова в поддержке телеведущего. Позже представитель Кремля попросил Кадырова не устраивать соревнования в патриотизме.