Песков отреагировал на критику Кадырова и рассказал об отношениях с ним

Пресс-секретарь Путина Песков назвал критику главы Чечни Кадырова в свой адрес дружеской

Критика главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в отношении пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова является дружеской. Такое мнение высказал сам Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что он состоит в очень добрых отношениях с Кадыровым.

«В ходе нашего общения мы иногда критикуем друг друга, по-дружески», — сообщил Дмитрий Песков.

Заочный спор между главой Чечни и пресс-секретарем Владимира Путина возник из-за оценки позиции телеведущего Ивана Урганта, покидавшего Россию. Песков назвал юмориста настоящим патриотом, с чем не согласился Рамзан Кадыров.

Кадыров заявлял, что он не знал, что патриотизмом теперь является отъезд из России, критика действий властей, а также возвращение в страну, «когда политический градус противостояния упал». Позже представитель Кремля отметил, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоит устраивать соревнования в патриотизме.