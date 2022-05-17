Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков отреагировал на критику Кадырова и рассказал об отношениях с ним

Пресс-секретарь Путина Песков назвал критику главы Чечни Кадырова в свой адрес дружеской

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Критика главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в отношении пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова является дружеской. Такое мнение высказал сам Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что он состоит в очень добрых отношениях с Кадыровым.

«В ходе нашего общения мы иногда критикуем друг друга, по-дружески», — сообщил Дмитрий Песков.

Заочный спор между главой Чечни и пресс-секретарем Владимира Путина возник из-за оценки позиции телеведущего Ивана Урганта, покидавшего Россию. Песков назвал юмориста настоящим патриотом, с чем не согласился Рамзан Кадыров.

Кадыров заявлял, что он не знал, что патриотизмом теперь является отъезд из России, критика действий властей, а также возвращение в страну, «когда политический градус противостояния упал». Позже представитель Кремля отметил, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоит устраивать соревнования в патриотизме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Песков объявил США враждебным России государством
Россиянин признался в убийстве сестры за отказ участвовать в «Бессмертном полку»
Стало известно о поврежденной после обстрела российского села ВСУ вышке связи
В ДНР уточнили число пленных бойцов ВСУ из «Азовстали»
Названы самые загрязняющие атмосферу регионы России
Студентка обрела популярность благодаря ролику о макияже вопреки косоглазию
Эмбер Херд подтвердила сокращение ее роли в «Аквамене 2»
Кремль пообещал выстоять в противостоянии с Западом
В Кремле призвали провести беспристрастное расследование ситуации в Буче
Маск назвал условие покупки Twitter
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.