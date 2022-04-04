Песков посоветовал Кадырову не соревноваться в патриотизме

Пресс-секретарь Путина Песков призвал Кадырова не устраивать соревнования в патриотизме

Главе Чечни Рамзану Кадырову не стоит устраивать соревнования в патриотизме. Такой совет ему дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно. Тем более, когда мы все должны быть объединены вокруг нашей страны и нашего президента», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом, отметив, что у телеведущего может быть своя точка зрения. Также представитель Кремля заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

Позднее Кадыров раскритиковал высказывание пресс-секретаря, отметив, что он «не знал» патриотизмом теперь является отъезд из России, критика действий властей, а также возвращение Урганта «когда политический градус противостояния упал».