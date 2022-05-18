Актер Константин Хабенский заявил о невозможности отмены русской культуры

50-летний российский актер театра и кино Константин Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но невозможно отменить. Об этом сообщает РИА Новости.

Своим мнением артист поделился в ходе марафона «Новые горизонты. Роль России в мире». Хабенский поведал, что в России существовало и существует огромное количество выдающихся творческих деятелей, вклад которых отрицать невозможно.

«Чехов, Достоевский, Чайковский — кого еще хотят отменить? Ведь, например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога», — заявил актер.

Хабенский также добавил, что культура страны может быть запрещена только при одном условии: «На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально... но отменить практически невозможно».

Ранее российский альтист, дирижер Юрий Башмет заявил о том, что Запад делает себя нищим, «отменяя» русскую культуру.