Дирижер Юрий Башмет заявил об обнищании Запада при отмене русской культуры

Российский альтист, дирижер Юрий Башмет заявил о том, что Запад делает себя нищим, «отменяя» русскую культуру. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции, посвященной проведению первого Фестиваля камерных оркестров мира, 69-летний артист поделился своим мнением насчет «культуры отмены» в отношении России. По его словам, санкции со стороны европейских стран и Запада в отношении РФ лишь понижают культурный уровень этих государств.

«Мы всегда были лучшими. Это у них там культурный уровень понизится. Но там не будет меня, например, который сыграет сольный концерт в "Ла Скала". Это они сделали себя нищими», — заявил Башмет.

Ранее Россию отстранили от участия в «Евровидении», а жителям страны запретили голосовать за участников музыкального конкурса.

После победы украинской группы на смотре многие российские публичные личности выступили с открытой критикой в адрес «Евровидения». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что смотр был и остается «инструментом западных двойных стандартов и однобоких подходов», а российский и украинский журналист Сергей Соседов назвал «Евровидение» «конкурсом фашиствующей Европы».