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Слуцкий назвал «Евровидение» инструментом двойных стандартов Запада

Депутат Слуцкий раскритиковал «Евровидение» и назвал его инструментом двойных стандартов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал песенный конкурс «Евровидение» и заявил о том, что смотр был и остается «инструментом западных двойных стандартов и однобоких подходов». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на намерение организаторов конкурса не зависеть от политической ситуации в мире, именно это произошло на «Евровидении». «Сколько нам рассказывали про то, что конкурс "вне политики"? И вот последний из них очень точно расставил все точки над "ё" и показал, что "Евровидение" было и есть инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а все тех же западных двойных стандартов и однобоких подходов», — написал он.

По словам Слуцкого, победе украинской группы Kalush Orchestra не помешали политические высказывания музыкантов со сцены, что строго запрещено правилами музыкального конкурса. «Организаторы ловко посчитали их "гуманитарным жестом"», — написал председатель комитета Госдумы.

Слуцкий добавил, что после того как представителям Украины присудили первое место, поздравления и реакция на музыкальный конкурс «вне политики» последовала именно от политических лидеров разных стран: главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и британского премьера Бориса Джонсона.

«Прямо целый парад "геополитических меломанов"», — заключил председатель комитета Госдумы, добавив, что совсем не жалеет о том, что Россия перестала быть участницей такого «шабаша».

Ранее на Украине подтвердили махинацию организаторов «Евровидения» с голосованием.

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Анастасия Астахова
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