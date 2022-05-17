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Соседов назвал «Евровидение» фашистским конкурсом

Журналист Соседов назвал «Евровидение» «конкурсом фашиствующей Европы»
Сергей Соседов

Сергей Соседов . Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский и украинский журналист Сергей Соседов в беседе с Life.ru назвал «Евровидение» «конкурсом фашиствующей Европы».

Музыкальный критик назвал сегодняшнюю Европу «четвертым рейхом». «Там сегодня правит нацизм. И нас неспроста оттуда удалили. Мы не должны участвовать в фашистском, нацистском конкурсе. Он не транслировался по российскому телевидению, этого конкурса для нас нет», — заявил он.

По словам Соседова, раньше он смотрел «Евровидение» исключительно для того, чтобы давать комментарии СМИ. В этом году из-за того, что Россия не была допущена до конкурса, журналист проигнорировал его.

«Все, кто смотрел [Евровидение] даже по интернету, искали, — это пятая колонна. Это люди, которые выступают против своей страны, против России. Мне жалко таких людей. Это несчастные люди», — отметил он.

Ранее Соседов назвал аморальной поездку поп-исполнителя Филиппа Киркорова на «Евровидение». Музыкальный критик добавил, что такой поступок исполнителя свидетельствует о том, что он не является патриотом своей страны. «Сейчас, когда нас грубо отстранили, ехать туда — некрасиво. Аморально. Это говорит о том, что он не патриот, что он не уважает свою страну, которая дала ему все: славу, успех, огромные, несусветные деньги», — заявил Соседов.

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Марина Совина
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