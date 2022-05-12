Соседов назвал поездку Киркорова на «Евровидение» аморальной

Журналист Сергей Соседов назвал поездку Филиппа Киркорова на «Евровидение» аморальной

53-летний российский и украинский журналист Сергей Соседов назвал аморальной поездку 55-летнего поп-исполнителя Филиппа Киркорова на «Евровидение». Об этом он сообщил в интервью «Пятому каналу».

Музыкальный критик добавил, что такой поступок исполнителя свидетельствует о том, что он не является патриотом своей страны. «Сейчас, когда нас грубо отстранили, ехать туда — некрасиво. Аморально. Это говорит о том, что он не патриот, что он не уважает свою страну, которая дала ему все: славу, успех, огромные, несусветные деньги», — заявил Соседов.

По словам журналиста, принятие Киркоровым предложения на посещение музыкального конкурса, проходящего в Италии, когда Россию от него отстранили, является оскорблением в адрес своей страны: «Это недальновидный поступок, это его не красит как артиста, как человека. Я считаю, что это плевок в сторону России, которая дала ему успех и популярность, и большие деньги».

Ранее стало известно, что Россию отстранили от участия в состязании. Организаторы объяснили решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса». Сообщалось, что россияне также не смогут проголосовать ни за одного из участников.

Сам Киркоров прилетел на конкурс, проходящий в Турине, на вертолете, объяснив это тем, что получил специальное приглашение за заслуги перед «Евровидением».