Киркоров прилетел на «Евровидение» на вертолете

Певец Филипп Киркоров прилетел на вертолете на «Евровидение-2022» в Турин

Певец Филипп Киркоров прилетел на песенный конкурс «Евровидение-2022», который проходит в Турине, на вертолете. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!» — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Россию отстранили от участия в состязании. Организаторы объяснили решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса». Сообщалось, что россияне также не смогут проголосовать ни за одного из участников.

