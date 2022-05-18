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В Курской области со стороны Украины обстреляли два населенных пункта

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в Курской области обстреляли Теткино и Алексеевку
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Два населенных пункта в Глушковском районе Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

Как отметил Старовойт, в результате обстрела пострадавших нет, российские военные отбили атаку. По его словам, Алексеевка была обстреляна уже в третий раз. «По мере появления новых данных буду информировать», — добавил он.

17 мая Роман Старовойт сообщал о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине поселка Теткино. Огонь противника был подавлен ответными действиями российских пограничников и военных. Пострадавших нет.

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Марина Совина
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