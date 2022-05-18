Звезда «Ла-Ла Ленда» решила избавиться от жилья в Калифорнии

Американская актриса Эмма Стоун выставила на продажу дом в Малибу

Американская актриса, звезда фильма «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выставила на продажу свое жилье в Калифорнии. О том, что артистка избавится от части своей недвижимости, сообщает Mansion Global.

Дом находится недалеко от пляжа Биг-Рок в Малибу. Актриса выставила его на продажу за почти 4,3 миллиона долларов (более 279 миллионов рублей). Она владела им с 2018 года, когда приобрела за 3,25 миллиона долларов. Риелторы предположили, что на недвижимость Стоун быстро найдется покупатель, так как многие жители Беверли-Хиллз стремятся иметь дом на побережье.

Во владении актрисы находился участок площадью более гектара с домом 167 квадратных метров. Внутри есть три спальни, кухня со столовой, а из большинства комнат открывается вид на океан. На территории высажены эвкалипты, там также оборудован внутренний двор.

В апреле 2022 года Эмма Стоун купила особняк в техасском городе Остин. Объект не экспонировали на открытых торгах. Неизвестно, сколько Стоун заплатила за жилье, однако в старых документах стоимость особняка оценивалась в четыре миллиона долларов.