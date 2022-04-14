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Эмма Стоун тайно купила дом по соседству с Сандрой Буллок

Актриса Эмма Стоун тайно купила дом в Техасе

Фото: Walt Disney Pictures / Globallookpress.com

Американская актриса Эмма Стоун тайно купила особняк по соседству с коллегой по цеху Сандрой Буллок. Звезда фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла» приобрела дом в техасском городе Остин в мае 2021 года, сообщает Dirt.

Объект не экспонировали на открытых торгах. Неизвестно, сколько Стоун заплатила за жилье, однако в старых документах стоимость особняка оценивалась в четыре миллиона долларов. Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости, сейчас дом мог бы стоить 7-8 миллионов долларов.

Особняк площадью 464,5 квадратного метра расположен на окруженном живой изгородью участке в 0,4 гектара. Помимо оформленного в бежевых тонах кирпичного главного здания, снаружи есть цветочный сад, бассейн, просторный газон, а также постройка с гаражом и комнатой для гостей. Внутри самого дома четыре спальни, три ванные и отдельная уборная.

Кроме Буллок и Стоун в Остине проживают и другие звезды, среди которых комики Том Сегура и Джо Роган, а также актеры Мэттью Макконахи и Элайджа Вуд,

В марте Эмма Стоун продала в убыток квартиру в США. Она получила за жилье в Нью-Йорке 2,2 миллиона долларов при том, что сама заплатила за него 2,4 миллиона в 2016 году. В 2018-м звезда впервые попыталась избавиться от недвижимости, рассчитывая выручить с продажи 2,6 миллиона, но за год покупатели так и не нашлись, несмотря на дважды снижавшуюся цену.

Александра Качан
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