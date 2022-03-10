Эмма Стоун продала в убыток квартиру в США

Актриса Эмма Стоун избавилась от квартиры в Нью-Йорке за 2,25 миллиона долларов

Американская актриса Эмма Стоун избавилась от одной из своих квартир в США. Звезда фильма «Ла-Ла Ленд» нашла покупателя для недвижимости в нью-йоркском районе Вест-Виллидж, пишет Realtor.com.

Стоун приобрела однокомнатную квартиру в 2016 году за 2,4 миллиона долларов (282,3 миллиона рублей). Продать жилье актриса впервые пыталась в 2018 году, оценив его в 2,65 миллиона долларов. После неудачной попытки найти новых владельцев в 2019-м знаменитость снизила стоимость до 2,49 миллиона долларов, но и тогда сделку не удалось заключить.

Отмечается, что с 20 мая 2020-го Стоун сдавала эту квартиру в аренду за шесть тысяч долларов в месяц, а в августе 2021-го снова выставила недвижимость на продажу за 2,49 миллиона долларов. Однако покупателя удалось найти лишь в декабре, и квартиру Стоун пришлось отдать в убыток — за 2,25 миллиона долларов.

Площадь жилья — 76 квадратных метров. Окна всех помещений выходят на юг — из них открывается вид на парк Абингдон-сквер (Abingdon Square Park). В квартире есть просторная прихожая с двумя большими шкафами, светлая гостиная с декоративным камином, кухня, спальня с кроватью размера king-size, ванная комната и гардеробная. Полы в помещениях выложены дубовыми досками, а потолки оформлены декоративными балками. Всего в доме 17 этажей, а на территории здания имеются прачечная и место для хранения велосипедов.

Ранее в марте стало известно, что свой особняк в Бруклине продала американская актриса Дженнифер Коннелли, сыгравшая в фильме «Игры разума». Имя покупателя не раскрывалось, но за недвижимость площадью 603 квадратных метра новый владелец заплатил 12,2 миллиона долларов (более 1,7 миллиарда рублей).