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Среда обитания

Неизвестный купил дом звезды фильма «Игры разума»

В Бруклине за 12,2 миллиона долларов продали особняк актрисы Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли

Дженнифер Коннелли. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В Бруклине продали особняк, который однажды принадлежал американской актрисе, звезде фильма «Игры разума» Дженнифер Коннелли. Имя покупателя осталось неизвестно, сообщает New York Post.

Новый владелец заплатил за особняк 1899 года постройки 12,2 миллиона долларов (более 1,7 миллиарда рублей). Коннелли вместе с семьей проживала в этом доме на протяжении пяти лет до 2008 года — в 2003-м она отдала за объект 3,7 миллиона долларов, а потом продала за 8,4 миллиона.

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Вскоре новый владелец избавился от объекта за 12,4 миллиона. Очередной хозяин выставил особняк на продажу в 2018 году за 12,9 миллиона, однако позже снизил цену.

Бывший особняк актрисы занимает площадь 603 квадратных метра. Внутри есть семь спален, некоторые из которых переоборудованы в детские, три ванные комнаты, кухня, столовая и винный погреб. Особенностями дизайна служат колонны из красного дерева, камины и витражи в окнах.

Ранее свое жилье в Нью-Йорке решила продать американская актриса Скарлетт Йоханссон, Она попросила за пентхаус 1,86 миллиона долларов, хотя изначально планировала выручить 2,3 миллиона. Звезда пыталась найти покупателя на объект с 2020 года.

Татьяна Волкова
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