Звезда «Мстителей» потерпит убытки от продажи роскошной квартиры

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, сыгравшая Черную Вдову в киновселенной Marvel, решила продать свою роскошную квартиру в Нью-Йорке, сделав огромную скидку. Звезда «Мстителей» была вынуждена снизить цену после нескольких неудачных попыток избавиться от недвижимости, пишет The New York Post.

Впервые актриса выставила пентхаус на продажу в 2020 году за 2,3 миллиона долларов вскоре после того, как вышла замуж за комика Коллина Джоста. За полтора года найти покупателя не удалось, и цену пришлось уменьшить до 1,86 миллиона долларов. Йоханссон приобрела квартиру в 2008 году за 2,1 миллиона долларов — учитывая проведенный в ней ремонт, от продажи знаменитость потерпит заметные убытки.

В пентхаусе площадью 120 квадратных метров две спальни и две ванных комнаты, кухня с мраморными столешницами и встроенной бытовой техникой, а через гостиную можно попасть на террасу, оборудованную для обедов на свежем воздухе. Во всех комнатах раздвижные панорамные окна и выложенный паркетом в теплых тонах пол. В главной спальне есть личная гардеробная и застекленная лоджия.

В 2010 году Скарлетт Йоханссон уже приходилось делать миллионную скидку на недвижимость. Актриса избавилась от виллы в Лос-Анжелесе за 4 миллиона долларов вместо 4,95 миллиона. В особняке площадью 404 квадратных метра есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, спортивный зал, кинотеатр и зимний сад. На прилегающей территории находятся бассейн и спа-центр.