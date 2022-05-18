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Песков анонсировал прямую линию с Путиным

Пресс-секретарь Песков заявил о подготовке к прямой линии с президентом России Путиным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с главой государства Владимиром Путиным в этом году состоится. Предварительная подготовка к ней уже идет, передает ТАСС.

Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2022 году и заявил о подготовке к ней.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — заявил он.

Представитель Кремля не стал связывать даты проведения прямой линия и послания Путина Федеральному Собранию. «Их на самом деле легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет», — отметил он. Кроме того, Песков не сообщил даты послания во втором полугодии.

Ранее Песков пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному Собранию. «Когда будет принято решение, мы вас проинформируем», — заявил он журналистам.

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Марина Совина
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