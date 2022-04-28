Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному Собранию
Песков заявил, что Кремль сообщит сроки послания Путина Федеральному Собранию
Кремль пока не называет сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
«Когда будет принято решение, мы вас проинформируем», — пообещал Песков журналистам.
В феврале Путин сообщил о начале серии совещаний, которые посвящены подготовке к посланию Федеральному собранию. Глава государства поручил экономическому блоку кабинета министров проработать комплексный анализ ключевых экономических параметров страны.
В марте Песков заявил, что оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится, но «сдвигается чуть-чуть вправо». В начале апреля представитель Кремля еще раз отметил, что четкой даты послания пока нет.