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Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному Собранию

Песков заявил, что Кремль сообщит сроки послания Путина Федеральному Собранию

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Кремль пока не называет сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Когда будет принято решение, мы вас проинформируем», — пообещал Песков журналистам.

В феврале Путин сообщил о начале серии совещаний, которые посвящены подготовке к посланию Федеральному собранию. Глава государства поручил экономическому блоку кабинета министров проработать комплексный анализ ключевых экономических параметров страны.

В марте Песков заявил, что оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится, но «сдвигается чуть-чуть вправо». В начале апреля представитель Кремля еще раз отметил, что четкой даты послания пока нет.

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Никита Абрамов
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