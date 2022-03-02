В Кремле ответили на вопрос о дате послания президента Федеральному Собранию

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состоится, но «сдвигается чуть-чуть вправо». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в среду, 2 марта.

По словам представителя Кремля, четких дат пока нет.

«Как вы знаете, мы никакие даты точно не объявляли», — сказал он, добавив, что Кремль о сроках проинформирует дополнительно.

В феврале Владимир Путин заявил о начале серии совещаний, посвященных подготовке к посланию Федеральному Собранию. Он поручил экономическому блоку правительства проработать комплексный анализ ключевых экономических параметров страны. При этом, президент призвал не относиться к данному мероприятию как простому выступлению главы государства, на котором он «обещает коврижки» в виде дополнительных льгот и делает общие заявления по социальным вопросам.