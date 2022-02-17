Путин назвал смысл послания Федеральному Собранию и порассуждал о коврижках

Президент России Владимир Путин заявил, что послание к Федеральному Собранию должно показать направление развития страны и формировать базу, на которой будет формироваться повышение благосостояния граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

Президент призвал не относиться к этому мероприятию как простому выступлению главы государства, на котором он «обещает коврижки» в виде дополнительных льгот и делает общие заявления по социальным вопросам.

Ранее президент заявил о начале серии совещаний, посвященных подготовке к посланию Федеральному Собранию. Он поручил экономическому блоку правительства проработать комплексный анализ ключевых экономических параметров страны.

В Кремле ранее сообщали, что точная дата проведения мероприятия пока неизвестна. Решение о времени и формате его проведения будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.

