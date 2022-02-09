Кремль рассказал о формате оглашения послания президента Федеральному собранию

В Кремле пока нет окончательного решения по срокам и формату послания президента России Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, решение о формате и времени мероприятия будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в России.

Песков добавил, что когда решение по мероприятию будет принято, о этом обязательно сообщат.

Ранее СМИ сообщали о том, что Владимир Путин может огласить свое послание Федеральному собранию в начале марта. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил, что основой повестки станет международная ситуация.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.