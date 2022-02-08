Названы возможные сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта. Такие сроки оглашения послания «Ведомостям» назвали два источника, близких к администрации президента, источник в правительстве и сотрудник федерального канала.

По словам собеседника, близкого к администрации президента, на подготовку к мероприятию влияет эпидемиологическая ситуация с омикрон-штаммом, которая «сейчас остается тяжелой». Источник в правительстве рассказал, что в настоящее время прорабатываются основные темы выступления Путина.

Сотрудник федерального канала заявил, что в качестве возможных дат для оглашения послания рассматриваются 1 и 3 марта. По одной из идей, мероприятие должно состояться до обращения президента США Джо Байдена к конгрессу, утверждает источник.

При этом близкие к администрации президента собеседники издания призвали не привязывать послание Путина к внешнеополитическим событиям.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил, что большое внимание в послании Федеральному собранию будет уделено международной политике. В частности, Владимир Путин может дать развернутый ответ на предложения США и НАТО, которые получила Россия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что скоро Путин может определиться с датой оглашения послания Федеральному собранию. В предыдущий раз глава государства обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда он обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.