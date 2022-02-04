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В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что скоро Путин может определиться с датой послания Федеральному собранию

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин может скоро определиться с датой оглашения послания Федеральному собранию. Так ответил на вопрос о дате обращения главы государства официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Думаю, что в ближайшее время президент определится с этой датой», — сказал пресс-секретарь Путина.

21 января Песков допустил, что из-за распространения омикрон-штамма послание президента Федеральному собранию может быть отложено на пару недель. Комбинированный режим работы продолжает оставаться предпочтительным для Путина, все необходимые меры эпидемиологической безопасности продолжают соблюдаться, подчеркнул он.

В предыдущий раз глава государства обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда он обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.

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Анастасия Шейкина
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