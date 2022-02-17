Путин сообщил о начале подготовки послания к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начинает серию совещаний для подготовки к посланию Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.

Президент объявил об этом на совещании по экономическим вопросам. Он предложил присутствовавшим на совещании премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минфина Антону Силуанову, председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и другим членам правительства проработать анализ ключевых экономических показателей на ближайшие три года.

Он обратил внимание на то, что подготовка к посланию должна стать совместной работой президента и правительства России.

Ранее в Кремле сообщили, что решение по поводу времени проведения послания президента Федеральному собранию будет принято с учетом эпидемиологической ситуации.

По информации СМИ, послание Федеральному собранию планируется провести в начале марта, когда текущая волна коронавируса пойдет на спад. В качестве вероятных дат источники изданий называли 1 и 3 марта.