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Россиянка записала альбом скрипичной музыки с марийскими мелодиями

Жительница Йошкар-Олы Татьяна Ямбердова записала альбом скрипичной марийской музыки

Фото: страница Татьяны Ямбердовой во «ВКонтакте»

Жительница Йошкар-Олы выпустила первый сольный альбом скрипичной музыки «Ковыж» — в нем она собрала традиционные мелодии марийцев. Об этом сообщает портал Yocity12.com.

Скрипачка Татьяна Ямбердова записала альбом из 14 народных мелодий, включая музыку луговых и горных марийцев, а также представителей марийского народа из Татарстана, Башкортостана и Кировской области. Как рассказала исполнительница, название пластинки выбрано неслучайно — на марийском языке слово «ковыж» обозначает скрипку.

«Мелодии, звучащие на этом альбоме, переняты мною с архивных записей старых скрипачей либо переложены с сохранившихся аналогичных наигрышей на гармони», — поделилась россиянка.

Ранее в апреле в Йошкар-Оле прошла творческая мастерская свадебных обрядов «Сӱан толеш…» («Свадьба идет…»). Гостям мероприятия показали обряды одевания, отъезда свадебного поезда за невестой и ее приезд в дом жениха, прощания невесты с родственниками и соседями, а также обстановку в доме будущей жены и сбор свадебного сундука.

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Дарья Рыбак
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