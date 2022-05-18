Россиянка записала альбом скрипичной музыки с марийскими мелодиями

Жительница Йошкар-Олы Татьяна Ямбердова записала альбом скрипичной марийской музыки

Жительница Йошкар-Олы выпустила первый сольный альбом скрипичной музыки «Ковыж» — в нем она собрала традиционные мелодии марийцев. Об этом сообщает портал Yocity12.com.

Скрипачка Татьяна Ямбердова записала альбом из 14 народных мелодий, включая музыку луговых и горных марийцев, а также представителей марийского народа из Татарстана, Башкортостана и Кировской области. Как рассказала исполнительница, название пластинки выбрано неслучайно — на марийском языке слово «ковыж» обозначает скрипку.

«Мелодии, звучащие на этом альбоме, переняты мною с архивных записей старых скрипачей либо переложены с сохранившихся аналогичных наигрышей на гармони», — поделилась россиянка.

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