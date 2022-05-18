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Глава Marvel назвал самый популярный сериал киностудии

Глава Marvel Кевин Файги назвал самый популярный сериал киностудии

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Глава Marvel Кевин Файги назвал самый популярный сериал студии. Об этом сообщает Deadline.

По словам Файги, самым просматриваемым проектом кинокомпании стал сериал «Локи». Главную роль в проекте исполняет Том Хиддлстон, его персонаж путешествует во времени и меняет историю. «Локи» стал единственным шоу Marvel на Disney+, которое продлили на второй сезон.

В ближайшие недели, по словам главы Marvel, студия приступит к съемкам второго сезона проекта. Действия сериала будут следовать за событиями, которые произошли в «Мстители: Финал», полнометражном фильме, вышедшем в 2019 году.

«Локи» стал третьим сериалом четвертой фазы во вселенной Marvel.

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Анастасия Астахова
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