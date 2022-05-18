Глава Marvel назвал самый популярный сериал киностудии

Глава Marvel Кевин Файги назвал самый популярный сериал киностудии

Глава Marvel Кевин Файги назвал самый популярный сериал студии. Об этом сообщает Deadline.

По словам Файги, самым просматриваемым проектом кинокомпании стал сериал «Локи». Главную роль в проекте исполняет Том Хиддлстон, его персонаж путешествует во времени и меняет историю. «Локи» стал единственным шоу Marvel на Disney+, которое продлили на второй сезон.

В ближайшие недели, по словам главы Marvel, студия приступит к съемкам второго сезона проекта. Действия сериала будут следовать за событиями, которые произошли в «Мстители: Финал», полнометражном фильме, вышедшем в 2019 году.

«Локи» стал третьим сериалом четвертой фазы во вселенной Marvel.

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