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Marvel показала новую трансгендерную супергероиню

Компания Marvel Comics представила трансгендерную супергероиню Эскападе

Изображение: MARVEL

Компания Marvel Comics показала новую трансгендерную супергероиню по имени Эскападе. Об этом сообщает портал Comicbook.

Компания представила мутанта-трансгендера, который умеет перемещаться в пространстве. Он войдет в линейку ЛГБТ-персонажей Marvel. Уточняется, что Эскападе будет посвящен 20-страничный комикс, созданный американской писательницей Чарли Джейн и нарисованный иллюстраторами Андерсом Ро Стейном и Тедом Брандтом.

Настоящее имя Эскападе — Шела Секстон. Вместе с ней в комиксах появится ее лучший друг Морган Рэд, который, как и она, является профессиональным вором.

«Сколько себя помню, я всегда вселенную Marvel и постоянно напевала в душе песню из мультфильма о Человеке-пауке. Поэтому я была очень взволнована, что могу представить нового героя и встать в одни ряд со всеми моими фаворитами. Надеюсь, что Эскападе и Морган Рэд вдохновят трансгендерных и небинарных людей во всем мире поверить в то, что они тоже могут бороться за справедливость с помощью силы творчества», — сказала создательница комикса.

Иллюстратор Брандт отметил, что сейчас миру нужные такие персонажи, как Шела Секстон. Он добавил, что для него было честью участвовать в процессе создания этой супергероини.

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Марина Погосян
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